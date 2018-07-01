Samsung готовит массовое обновление смартфонов до Android 8.0 Oreo

Флагманские устройства Samsung уже обновились до Android Oreo, теперь компания займется выпуском новой версии операционной системы для смартфонов среднего сегмента, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Причем обновление до Android Oreo на этих устройствах будет доступно уже в июле, сообщает портал Phone Arena.

Портал опубликовал данные об обновлениях в виде таблицы, которая содержит название восьми моделей.

Первые модели в списке Galaxy S7 и Galaxy S7 edge уже обзавелись новой версией Android. Следующие на очереди - Galaxy A3, A5 и A7 - они получат Android 8.0 уже 6 июля.

Остальные смартфоны Samsung получат прошивку до конца июля 2018 года.