Samsung готовит массовое обновление смартфонов до Android 8.0 Oreo
1 июля 2018 10:13 236
Флагманские устройства Samsung уже обновились до Android Oreo, теперь компания займется выпуском новой версии операционной системы для смартфонов среднего сегмента, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Причем обновление до Android Oreo на этих устройствах будет доступно уже в июле, сообщает портал Phone Arena.
Портал опубликовал данные об обновлениях в виде таблицы, которая содержит название восьми моделей.
Первые модели в списке Galaxy S7 и Galaxy S7 edge уже обзавелись новой версией Android. Следующие на очереди - Galaxy A3, A5 и A7 - они получат Android 8.0 уже 6 июля.
Остальные смартфоны Samsung получат прошивку до конца июля 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
30 июня 22:26 1 220
В Whatsapp появилась новая функция
30 июня 16:40 705
Google возродит кнопочные телефоны Nokia
30 июня 13:50 529
Обнаружена серьезная уязвимость во всех новых Android-устройствах
30 июня 11:53 376
Apple предупредила об угрозе использования Jailbreak
30 июня 10:20 304
SpaceX отправила на МКС работа-колобка с искусственным интеллектом
30 июня 08:15 420