Раскрыт дизайн новых iPhone - ВИДЕО
2 июля 2018 15:40 237
В сети появились изображения и видео с макетами новых iPhone, которые будут представлены осенью 2018 года. Материалы опубликованы на портале 9to5mac.
По слухам, Apple выпустит три модели iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Они получат безрамочные экраны с вырезом в верхней части и поддержкой Face ID. Два из них получат OLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий - 6,1-дюймовую LCD-матрицу. Самая большая модель по размерам соответствует iPhone 8 Plus. Смартфон с 6,1-дюймовым экраном окажется самым дешевым из линейки и будет стоить около 700 долларов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
07:23 648
В Windows нашли неудаляемый вирус
1 июля 16:42 325
Windows 10 будет показывать рекламу в окнах
1 июля 10:13 1 001
Samsung готовит массовое обновление смартфонов до Android 8.0 Oreo
30 июня 22:26 2 185
В Whatsapp появилась новая функция
30 июня 16:40 968
Google возродит кнопочные телефоны Nokia
30 июня 13:50 734