Геймер прошёл самую сложную игру 2017 года за 50 минут

4 июля 2018 06:21

Геймер Петр Дельгадо Кусильчук, известный под псевдонимом The Mexican Runner, установил новый рекорд по прохождению Cuphead, передает Day.Az со ссылкой на hrunserzne.ru.

Он прошёл самую сложную игру 2017 года лишь за 50 минут.По словам зрителей, Кусильчук завоевал благосклонность аудитории благодаря забавному комментированию процесса прохождения.

Вместе с этим геймер доходчиво объяснял все основные хитрости, благодаря которым ему удалось пройти игру за столь короткое время.Самый главный приём, который он использовал, - глитч с переключением оружия.

Благодаря этому геймеру удавалось стрелять быстрыми очередями, что позволяло убивать боссов намного быстрее.

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