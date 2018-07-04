Канадские ученые приблизились к созданию плаща-невидимки

Ученые из Национального научно-исследовательского института в Канаде изобрели прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью. Принцип работы устройства они опубликовали в журнале Optica, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отличие нового изобретения от всех остальных в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.

Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.

"Мы совершили прорыв в области маскировки - сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо искажений, так, будто бы его и не было", - рассказал профессор Хосе Азана, работавший над проектом.

Во время эксперимента объект освещали только с одной стороны, но теоретически технология может скрыть предмет и при множественных источниках света. По словам ученых, разработка прибора - это первый шаг к созданию плаща-невидимки.

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