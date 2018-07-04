Нейросеть превзошла 15 лучших китайских врачей

Китайская система искусственного интеллекта BioMind победила лучших китайских терапевтов в двухуровневом соревновании по диагностике опухолей мозга и прогнозировании развития гематомы, сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся информации, система, разработанная китайскими учеными, ставила правильный диагноз в 87% из 225 случаев за 15 минут, в то время как команда из 15 врачей ставила диагноз с точностью 66%.

Также сообщается, что искусственный интеллект правильно диагностировал 83% случаев развития гематомы, оказавшись на 20% точнее команды докторов.

При этом отмечается, что достижения нейросети не связаны с низким качеством работы "живых" врачей: их показатель точности диагностики был даже выше среднего для таких случаев.

Как заявили в госпитале, целью эксперимента было не принизить способности человека, а помочь врачам учиться и становиться лучше через взаимодействие с современными технологиями.