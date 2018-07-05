Разработано устройство для сканирования Земли из космоса

Инженеры НПО "Орион" разработали устройство для космического мониторинга природных ресурсов Земли, изучения ее метеорологических явлений, анализа чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит производственное объединение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

[Швабе организовал производственную практику для студентов на 5 заводах]

© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

"Швабе" организовал производственную практику для студентов на 5 заводах

По словам генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, системы дистанционного зондирования применяются МЧС, природоохранными и сельскохозяйственными ведомствами, метеорологическими службами.

"Наша разработка легче и меньше аналогов, за счет чего более энергоэффективна и сохраняет при этом высокое качество получаемого изображения. Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-исследовательских институтов "Швабе", - сказал Чепурнов, слова которого цитирует пресс-служба холдинга.

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