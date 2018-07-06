В Chrome и Firefox нашли "шпионское" расширение
Инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон обнаружил, что расширение в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox с названием Stylish тайно сохраняет всю историю посещений сайтов пользователями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В своем блоге Тэтон написал: "Требуется всего один запрос, содержащий один файл cookie, который навсегда связывает учетную запись пользователя с идентификатором Stylish".
Программист также заявил, что это расширение посылает всю историю просмотров страниц на свои серверы вместе со специальным идентификатором каждого пользователя.
Таким образом, по словам Тэтона, Stylish и компания SimilarWeb, создатель расширения, имеют всю информацию о любом юзере, пользующемся им.
Популярное расширение Stylish для Google Chrome и Mozilla Firefox позволяет пользователям изменять внешний вид страниц. В общей сложности им пользуется более 1,8 миллиона человек в мире.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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