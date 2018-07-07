Ученые напечатали на 3D-принтере работающую сердечную мышцу

Трансплантация органов ежегодно спасает множество человеческих жизней. Однако в трансплантологии есть масса недостатков: от отторжения пересаженного образца до банального отсутствия необходимого органа в конкретный момент времени. Последнюю проблему может решить создание искусственных тканей. Тем более, что значительные успехи в этой сфере случаются постоянно. Например, команда врачей из стартапа BIOLIFE4D сумела напечатать на 3D-принтере материал, пригодный для создания сердечной мышцы, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Реализовать подобное получилось благодаря особой технологии органической 3D-печати, которая при помощи доступных технологий позволяет создавать жизнеспособные ткани из живых органов. Специалисты из BIOLIFE4D напечатали своего рода "пластырь" из клеток миокарда, который, конечно, не может заменить весь орган, но способен восстановить поврежденный участок после, например, инфаркта миокарда или другого серьезного повреждения органа. При этом "пластырь" является биологически инертными и биосовместимым, легко вступая во взаимодействие с клетками сердца.

Однако планы корпорации BIOLIFE4D достаточно амбициозны. Помимо того, что планируется массовое внедрение "пластыря для сердца" в медицинскую практику, так ученые еще и нацелены на то, чтобы напечатать полноценное функционирующее человеческое сердце. На данный момент основной преградой является сложность воспроизведения анатомических структур органа при помощи технологий 3D-печати. Но эксперты настроены оптимистично и если у них получится - это может стать настоящим прорывом в медицине и трансплантологии. Ведь, в теории, напечатать можно будет и другие органы.

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