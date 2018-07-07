Выпущен первый пауэрбанк, сертифицированный Apple

Крупный американский производитель компьютерных аксессуаров Belkin начал продажи портативного аккумулятора для мобильных устройств BOOST CHARGE Power Bank 10K, отличительная особеность которого - зарядка через разъем Lightning, а не microUSB или USB-C. Устройство является первым пауэрбанком, сертифицированным Apple по программе MFi, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Номинальная емкость аккумулятора - 10 000 мА*ч, он способен одновременно заряжать два устройства, подключенных к портам USB. Удобство новинки для пользователей устройств Apple в том, что с таким аккумулятором им не нужен кабель с другим разъемом для подзарядки - заряжать батарею можно тем же кабелем Lightning-USB, что и сам iPhone или iPad.

Один из портов USB обеспечивает повышенную силу тока в 2,4 ампера, благодаря чему планшеты Apple будут заряжаться быстрее. Второй выдает 1 ампер. Габариты аккумулятора составляют 154,45 x 71,00 x 17 мм, вес - 230 граммов, он выпускается в черном и белом цветах. Главный недостаток - высокая цена, заплатить за гаджет придется около 60 долларов.

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