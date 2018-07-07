«Китайский Google» представил свой первый чип для искусственного интеллекта

Китайская корпорация Baidu представила чип для искусственного интеллекта под названием "Куньлун" во время ежегодного мероприятия "Baidu создает", передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Компания присоединяется к китайской гонке среди производителей аппаратного обеспечения, разрабатываемого специально под машинное обучение. Также Baidu вполне могла бы посостязаться с Google, но из-за "железного занавеса" корпорациям вряд ли удастся оказаться на одном рынке вдвоем.

"Куньлун" оптимизирован для различных задач искусственного интеллекта, включая распознавание голоса, обработку естественного языка, распознавание изображений и автономное вождение. Разработка чипа длилась семь лет: в 2011 году Baidu начала создавать специализированные процессоры для ИИ с использованием FPGA (своего рода чипа, который можно переконфигурировать "на лету"). Новый дизайн в 30 раз быстрее, чем исходный процессор на базе FPGA, но компания заявляет, что пока не готова начать массовое его производство.

Способности искусственного интеллекта Baidu быстро развиваются. Самоуправляемые микроавтобусы компании скоро начнут курсировать между кампусами электростанций в Китае. EasyDL, инструмент глубокого обучения, разработанный для людей с базовым техническим образованием, позволяет врачам использовать самодельные диагностические инструменты вроде эффективного скрининга паразитов и прочего.

Собственное оборудование позволит Baidu нарастить и масштабировать возможности своего ИИ по низкой цене. Слабая полупроводникового промышленность Китая также стала предметом внутреннего интереса после поражения ZTE. Растущие торговые отношения с США стимулируют интерес Китая к фундаментальным технологиям.

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