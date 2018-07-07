Новый фильм BBC раскроет трюки Facebook, Snapchat и Twitter, которые вызывают зависимость

Инсайдеры из Кремниевой долины поделились информацией с BBC, согласно которой, технологические компании используют различные трюки и уязвимости в человеческой психологии для вызывания зависимости от своих продуктов. Тема зависимости от современных технологий давно обсуждается. Возможно, для этого есть некоторые основания.

Согласно сообщению, Facebook, Snapchat, Twitter и другие компании намеренно разрабатывают интерфейс своих продуктов таким образом, чтобы он вызывал у людей привыкание и заставлял тратить на социальные сети больше своего времени, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Аза Раскин, создатель бесконечной прокрутки, говорит, что по страницам социальных сетей будто рассыпан визуальный наркотик, к которому пользователи привыкают все больше и больше.

Бывший руководитель Jawbone и Mozilla подтверждает, что за каждым элементом интерфейса стоят тысячи инженеров и компании, которые изучают привычки людей и их реакцию на те или иные элементы. От этого зависит все, включая цвет кнопки "like".

Бывший инженер Facebook Сэнди Паракилас, который покинул компанию в 2012 году, рассказал BBC, что руководство социальной сети полностью осознает, что все их действия направлены на выработку привыкания у людей. Бизнес-модель социальной сети состоит в том, чтобы заставить людей тратить на нее как можно больше своего времени, после чего Facebook продает это время рекламодателям.

Вице-президент Facebook по партнерским связям и продуктам сказал BBC следующее:

Мы работаем со сторонними лицами, которые изучают привычные формы поведения людей на нашей платформе и в Интернете, и пытаются понять, существуют ли элементы, которые приносят вред людям.

Пресс-секретарь Facebook рассказал Business Insider, что намерения компании самые лучшие:

Обвинения, возникшие в процессе создания BBC Panorama, неточны. Facebook и Instagram были предназначены для того, чтобы связать людей с их друзьями, семьей и тем, что им нужно. Продукты могут связать вас с любимыми людьми, которые живут далеко или присоединить к сообществу людей, которые разделяют ваши интересы и поддерживают то, что для вас важно. Именно эта цель лежит в основе каждого дизайнерского решения, и ни на одной стадии приоритетом не становится вызывание привязанности.

Документальный фильм BBC Panorama транслируется в Великобритании. В нем рассказывается не только о Facebook, но и о Snapchat с Twitter. Создатель Snapchat уже заявил в адрес BBC, что его компания не использует визуальные трюки. В Twitter отказались от дачи комментариев.

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