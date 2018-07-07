Предел человеческого долголетия достигнут?

В 1997 году в возрасте 122 лет умерла Жанна Кальман. Она была самым долгоживущим человеком в истории человечества (во всяком случае, среди тех, чьи смерти были задокументированы). Но после нее будут и другие. Согласно новому исследованию, опубликованному в Science, люди и близко не подобрались к максимальной продолжительности жизни - если такой предел вообще существует, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Анализируя уровень смертности среди 4000 итальянских долгожителей в возрасте 105 лет и выше, ученые обнаружили, что риск смерти - который увеличивается со временем на протяжении всей человеческой жизни - внезапно снижается у совсем старых. Если вы живете до 105 лет, ваш шанс умереть в конкретный год становятся 50/50.

Если это будет доказано среди других популяций, выравнивание смертности - "плато смертности" - будет иметь огромные последствия.

"Если есть плато смертности, предела человеческому долголетию нет", говорит доктор Жан-Мари Робин, демограф из Французского института здравоохранения и медицинских исследований, не принимавший участия в исследовании.

Битва за возраст

Хотя ученые давно согласились с тем, что риск смерти неуклонно растет при старении человека до возраста 80 лет, что происходит дальше - предмет яростного спора между двумя лагерями.

Первая группа считает, что у продолжительности жизни человека есть ограничение. Еще в 2016 году доктор Ян Видж из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке начал жаркие споры, когда его команда обнаружила, что человеческая жизнь упирается в биологический потолок примерно через 115 лет. В своем исследовании команда обратилась к двум международным базам данных о продолжительности жизни, чтобы определить вероятность того, что пожилой человек может умереть в конкретный год.

Результаты казались ясными: хотя максимальный срок жизни человека вырос примерно на пять лет - до 115 между 70-ми и 90-ми годами, тенденция остановилась в 1995 году. Несмотря на инновации в медицине, такие как санитария, антибиотики, вакцины, хирургические методы, люди просто не могут умирать позже. Хотя долгожители-рекордсмены, вроде Кальман, безусловно встречаются, команда Виджа пришла к выводу, что вероятность человека дожить до 125 лет равна 1 к 10 000.

Результаты имеют смысл. У всех животных есть естественная продолжительность жизни: собаки, например, никогда не живут столько же, сколько и люди, независимо от питания, физических упражнений или других оздоровительных процедур. Биология также требует жесткого предела. По мере старения наша ДНК и белки накапливают повреждения, превращая организм из выверенного молекулярного механизма в груду отходов.

Даже если бы возрастные заболевания вас не убивали, в определенный момент тело просто идет в отказ. Сверхдолгожители, в частности, умирали не от болезней - Кальман, к примеру, умерла по неизвестной причине - но все-таки продолжают умирать.

"Слишком много функций тела отказывает", объяснял Видж в то время. "Тело больше не может жить".

Но рано отчаиваться. Исследование Виджа вызвало ожесточенные дебаты среди ученых почти сразу же, как только попало в Интернет. Некоторые утверждали, что его статистические методы были ошибочными. Другие заявили, что выводы не основаны на достаточных данных. Спустя несколько месяцев после первоначальной публикации Виджа, пять команд высказались с официальной критикой в ряде работ, опубликованных в Nature.

"Существует альтернативное объяснение", говорит доктор Маартен Питер Розинг из Центра здорового старения Университета Копенгагена, который в то время являлся соавтором одного из опровержений. "Максимальный возраст просто увеличивается с течением времени, и то, что мы рассматриваем как снижение продолжительности жизни, на самом деле является ложным выводом, основанным на визуальном исследовании и статистике, которую так рассматривать нельзя".

Плато смерти

Новое исследование врывается в эту огненную бурю с большим и улучшенным набором данных.

Человеческие демографы сталкиваются с двумя основными проблемами, изучая продолжительность жизни. Во-первых, не так много людей доживает до преклонного возраста, чтобы собралось достаточно статистики. Во-вторых, люди склонны забывать свой возраст и самоотчеты могут быть испорчены.

"В таком возрасте становится проблемой доказать, что этот возраст реальный", объясняет доктор Элизабетта Барби из Римского университета.

Чтобы гарантировать качество своего набора данных, Барби и ее коллеги использовали ценный ресурс: записи каждого итальянца в возрасте от 105 лет и старше в период с 2009 по 2015 год. У этих лиц были сертификаты рождения и смерти, что позволило ученым подтвердить точный возраст каждого, избегая проблемы "преувеличения возраста". Каждому из тех, кто был жив на момент проведения исследования, ученые сделали сертификат выживания.

Этот набор данных также позволил команде отслеживать каждого человека в течение нескольких лет, а не группировать их по возрастным интервалам - практика, принятая в предыдущих исследованиях, в которых используются комбинированные наборы данных. Отслеживание индивидуальных траекторий выживания - это важнейшая часть демографии, особенно в относительно большой выборке из 4000 человек, примерно 450 из которых - мужчины.

"Я думаю, это лучшие данные, которые мы могли бы получить", говорит автор исследования Кеннет Вахтер.

Результаты показали, что уровень смерти взлетает в 70-80 лет и что женщины живут дольше. Но, в отличие от предыдущих наборов данных, эти итальянские супердолгожители определенно показали, что риск умереть выравнивается до плато к возрасту 105 лет. Ученые также выяснили, что люди, рожденные относительно поздно в выборке, имеют меньшую смертность в возрасте 105 лет. Следовательно, со временем плато уменьшается.

"Если в возрасте 105 лет шансы на выживание становятся лучше, мы не упираемся ни в какой жесткий предел", говорит Вахтер. Следовательно, продолжительность жизни растет.

"Результаты очень интересные и удивляют", говорит доктор Зигфрид Хекими, биолог из Университета Макгилла в Монреале. Хекими написал в соавторстве одну из критических работ в 2017 году в ответ на исследование Виджа. Сейчас это исследование предоставляет лучшее доказательство того, что смертность снижается в состоянии крайней старости.

Новое исследование не обошлось без критиков. Доктор Брэндон Милхолланд, который участвовал в определении 115-летнего предела, говорит, что новое исследование было слишком ограниченным и наблюдало лишь небольшую фракцию человеческого населения в одной географической зоне. Осталось выяснить, распространяются ли такие результаты на остальную часть человечества.

Почему же смерть внезапно отступает от самых старых?

Новое исследование не дает ответов на этот вопрос, но у авторов есть несколько идей. Одна из них - естественный отбор. У некоторых людей могут быть гены, которые делают их более уязвимыми к болезням, чем других. Такие люди могут умирать задолго до того, как дойдут до возраста в 105 лет и оставят за собой большинство престарелых.

Другой вариант - возможно, более интересный - состоит в том, что в определенный момент восстановительные механизмы тела компенсируют повреждения. Сверхдолгожители могут просто наслаждаться медленной жизнью на молекулярном уровне: их клетки не делятся так часто и могут иметь более низкую скорость метаболизма, что приводит к меньшим повреждениям.

Мы видим это на примере рака, объясняет автор исследования Джеймс Вопэль. "Рак - довольно распространенная причина смерти людей в 70, 80 или 90 лет. Но очень немногие умирают от рака старше 100 лет".

"Факт наличия такого плато указывает на то, что что-то держит под контролем плохой исход в большом возрасте", говорит Вахтер. Мы пока не знаем, какие генетические эффекты отвечают за это тормозное явление, но они наверняка проявляются в юном возрасте - и их обнаружение может стать важным для понимания старения и возможного восстановления.

Новое исследование вряд ли разрешит возрастной спор, но если выводы будут доказаны с помощью более крупных наборов данных, это откроет невероятную возможность борьбы со старением. Многие эксперты считают, что очень старые люди не поддаются медикаментозному лечению. Но если вероятность смерти не увеличивается с возрастом в определенный момент, тогда вмешательство с применением лекарств или ограничения калорий может помочь и самым старым.

Другими словами, мы можем предотвратить смерть. Возможно, в любом возрасте.

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