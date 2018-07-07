Twitter заблокировал десятки миллионов подозрительных аккаунтов
Социальная сеть Twitter с мая заблокировала более 70 миллионов фейковых или подозрительных аккаунтов, блокируя примерно по миллиону аккаунтов в сутки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полученный отчет компании.
Согласно изданию, с октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейками. Социальная сеть подтвердила газете указанные в отчете показатели.
Как отмечает Washington Post, в мае компания анонсировала большие изменения в алгоритмах, которые платформа использует для определения негативного поведения пользователей. Соцсеть намерена объявить о дополнительных мерах на следующей неделе.
Несколько источников заявили изданию, что последние изменения в политике Twitter вызваны давлением Конгресса США в связи с расследованием "российского вмешательства" в американские выборы. По версии следствия, вмешательство осуществлялось, в том числе, через аккаунты в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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