Новые iPhone будут работать на дешевых китайских чипах

Apple отказалась сотрудничества с Intel в сфере закупки мобильных модемов для своих смартфонов iPhone, сообщает издание The Verge. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В модельном ряде iPhone 2020 года планировалось использовать 5G-модемы Intel, которые находились в разработке под кодовым названием Sunny Peak. Однако после заявления Apple, Intel прекратили их разработку.

Подлинно неизвестно, какие на модемы перейдет Apple, но ранее всплывала информация о том, что Apple собирается частично заменить модемы Intel и Qualcomm на модемы MediaTek, которые часто используются в бюджетных смартфонах, но встречаются и в топовых решениях.

На прошедшем Computex 2018 были представлены первые 5G-модемы Helio M70 со скоростью передачи до 5 Гбит/с, что на порядок быстрее, чем текущих 450 Мбит/с. Таким образом, компания не только ускорит свои будущие смартфоны, но и сможет снизить свою зависимость от компонентов Intel.

В то же время, отказ от разработки 5G-модемов к 2020 году позволит Intel сосредоточиться на улучшении текущей линейки модемов, при этом полученные в этом процессе наработки будут использованы для создания улучшенных 5G-модемов в более поздние сроки.

В Intel рассчитывают, что если все пойдет по плану, то они смогут стать поставщиками 5G-модемов для смартфонов iPhone 2022 модельного года.

"Роадмап разработки будущих 5G-устройств от Intel на отрезке с 2018 по 2020 года не менялся. Мы по-прежнему придерживаемся своих планов и поддерживаем соответствующие проекты", - прокомментировали в Intel.

В компании вполне могут и наверняка будут продолжать развитие текущих проектов, но перенос дедлайна позволит снизить темпы и поработать над ними в более спокойной обстановке.