Google добавила в Play market главное новшество за 10 лет

Корпорация Google интегрировала в магазин приложений Play market главное новшество за последние 10 лет, которым стал искусственный интеллект для личных рекомендаций.

Эксперты сообщили, что в результате нового обновления пользователи Google Play смогут видеть предложения программ и игр с учетом их местоположения, интересов и других факторов, пишет "Федеральное агентство новостей". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Кроме того, в корпорации отметили, что систему в дальнейшем планируется внедрить и в другие направления магазина.

В начале июня генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон ранее подал судебные иски в Верховный суд округа Кинг против Google и Facebook в связи с несоблюдением ими закона штата в области политической рекламы.

Иски были поданы из-за того, что компании не сохранили необходимую информацию об организациях и лицах, которые размещали политическую рекламу с 2013 года на их онлайн-платформах