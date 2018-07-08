Стало известно, как смартфоны Xiaomi и Huawei шпионят за своими владельцами

Отмечается, что производители используют полученные данные для показа персонализированной рекламы.

Специалисты компании GMobi выяснили, что на смартфонах китайских компаний Huawei и Xiaomi установлено приложение, которое шпионит за пользователями и может передавать их личные сведения. Программа входит в состав базового интерфейса и в некоторых версиях оболочки её невозможно удалить, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как оказалось, она передаёт на удалённые серверы уникальные идентификаторы IMEI и MAC, а также географические координаты местоположения. Производители используют полученные данные для показа персонализированной рекламы, однако аналитики не исключают, что информация может быть передана третьим лицам. По данным экспертов, шпионская программа есть в устройствах Xiaomi и Huawei, произведённых в Китае, Камбодже, Мьянме, Бразилии и Индии.

Отметим, что инженеры программного обеспечения Xiaomi в свою очередь заявили, что данное приложение работает на законных основаниях.