Илон Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей - ВИДЕО
Глава Space X Илон Маск показал видео успешного испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видеозаписи видно, как капсулу достают из воды несколько дайверов.
По словам мужчины, который находился внутри мини-субмарины, какого-либо дискомфорта от пребывания в аппарате он не почувствовал.
Главным достоинством мини-субмарины называется ее способность проходить через самые узкие проходы благодаря своей легкости и сверхпрочности.
Напомним, водолазам-спасателям удалось эвакуировать шестерых детей из пещеры Кхао Луанг.
При этом еще семь человек, включая тренера группы, остаются в пещере.
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