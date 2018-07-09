Илон Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей - ВИДЕО

Глава Space X Илон Маск показал видео успешного испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видеозаписи видно, как капсулу достают из воды несколько дайверов.

По словам мужчины, который находился внутри мини-субмарины, какого-либо дискомфорта от пребывания в аппарате он не почувствовал.

Главным достоинством мини-субмарины называется ее способность проходить через самые узкие проходы благодаря своей легкости и сверхпрочности.

Напомним, водолазам-спасателям удалось эвакуировать шестерых детей из пещеры Кхао Луанг.

При этом еще семь человек, включая тренера группы, остаются в пещере.

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