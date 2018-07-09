Азербайджанская компания экспортировала «умные чайники» в Великобританию

Азербайджанская компания Sumaks разработала "умный чайник" (Smart-kettle). Об этом сказал Trend руководитель компании Джавид Мамедов, передает Day.Az.

По словам Мамедова, первые поставки Smart-kettle были осуществлены недавно на рынок Великобритании.

"Решение позволяет управлять чайником посредством мобильного приложения, устанавливать нужную температуру для приготовления чая. В Британии, как известно, существует особое отношение к процессу приготовления чая. В процессе приготовления используются определенные температуры горячей воды", - сказал Мамедов.

Чайник оснащен функцией, позволяющей пользователю самостоятельно регулировать интенсивность кипения. Чтобы не кипятить остывшую воду заново, можно выбрать режим нагрева, и вода в "умном чайнике" останется постоянно горячей.

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