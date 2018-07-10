В России могут ликвидировать роуминг

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инициаторами в июне прошлого года стали депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином российском регионе.

"Представляется, что указанная норма является не чем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи", - считают авторы проекта.

По мнению депутатов "Справедливой России", отмена национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов в использование услуг, а также повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для клиентов.

Подготовка операторов

В конце прошлого года в Минкомсвязи заявили, что внутрисетевой и национальный роуминг в стране отменят в первом полугодии 2018 года. Также отмечалось, что все крупные операторы связи уже начали корректировку тарифов.

В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в какой-либо части страны.

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