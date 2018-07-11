Сенатор США призвал проверить связи Facebook и Mail.ru

Влиятельный сенатор от Демократической партии США Марк Уорнер призвал проверить, получала ли российская компания Mail.Ru Group (MRG) доступ к данным пользователей социальной сети Faсebook в связи со скандалом об утечке данных в США, сообщает телеканал CNN. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Напомнив, что "в Facebook были механизмы контроля по сбору и использованию данных пользователей третьими лицами", сенатор заявил, что Mail.Ru, являясь "крупнейшей технологической компанией в России", "потенциально имела сотни интегрированных приложений в Facebook". "Если это правда, то нам нужно установить, получила ли Mail.Ru доступ к данным пользователей и что могло быть сделано с полученной информацией", - сказал Уорненр в интервью телеканалу.

В свою очередь в Facebook подтвердили телеканалу, что Mail.Ru Group разрабатывала приложения для социальной сети. По словам вице-президента по вопросам партнерства Facebook Име Арчибонга, на данный момент в соцсети не нашли каких-либо доказательств злоупотребления данными пользователей со стороны российской компании. При этом он подчеркнул, что общее расследование утечки данных все еще продолжается.

Компания Mail.Ru Group сообщила CNN, что представители Facebook не связывались с ней относительно данного расследования.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг Facebook. Тогда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Теперь Cambridge Analytica подозревается в том, что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica. Расследования проводятся и в Великобритании.