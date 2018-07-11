В Instagram появилась новая функция

В новом апдейте "Инстаграма" добавили функцию вопросов и ответов в "сториз". Таким образом пользователь может общаться со своей аудиторий. Об этом сообщает Venture Beat, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Чтобы начать общение, пользователь должен опубликовать в "сториз" соответствующую форму, куда подписчики могут задавать свои вопросы. Они будут появляться в личных сообщениях пользователя. Он сможет ответить на них, записав видео и опубликовав его в своих же "сториз", которые увидят подписчики. Пользователь будет видеть имя задающего вопрос, но при публикации ответа его никнейм будет скрываться.

Это не единственное нововведение, появившееся в соцсети в последнее время. Например, недавно пользователи получили возможность публиковать в "сториз" любимую музыку.

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