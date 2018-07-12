СМИ рассказали о новых продуктах Apple

Компания Apple к осени выпустит новые модели iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods и Apple Watch, пишет портал Macrumors со ссылкой на на доклад аналитика TF International Securities, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



По информации портала, в настоящий момент Apple разрабатывает три новые модели iPhone. Две из них будут оснащены OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Третья модель станет более бюджетной, она будет иметь LED-дисплей диагональю 6,1 дюйма.

Более дорогие сматрфоны будут иметь двухобъективные камеры. Все три iPhone будут иметь функцию распознавания лиц Face ID и получат обновленные процессоры А12.

Кроме того, компания представит две новые версии планшетов iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма. У усовершенствованных iPad Pro по аналогии с iPhone 10 исчезнет кнопка "домой", а экран будет занимать всю площадь устройства.

Ожидается, что ноутбуки Apple MacBook и MacBook Pro получат новые процессоры, а Mac Mini будет выпущена в новой версии впервые с момента своего выпуска.

Apple также незначительно обновит беспроводные наушники AirPods и выпустит две новые версии Apple Watch. Предполагается, что часы получат дисплей диагональю 1,57 и 1,78 дюйма, что немного превышает размер экрана в предыдущей модели.