Airbus построит аппараты, которые доставят образцы грунта с Марса на Землю

Концерн Airbus выиграл проведение двух исследований Европейского космического агентства (ЕSA) для разработки аппаратов Sample Fetch Rover и Earth Return Orbiter, которые будут играть ключевую роль в межпланетной миссии по доставке образцов грунта с Марса на Землю до конца следующего десятилетия.Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Роверы Sample Fetch Rover и Earth Return Orbiter являются частью планируемой ЕКА и NASA космической миссии Mars Sample Return Mission. Ожидается, что она будет одобрена на совете ЕКА на министерском уровне в 2019 году", - отмечается в сообщении Airbus, поступившем в РИА Новости.

Ранее экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров говорил, что Россия предполагает провести с ESA свой проект возвращения образцов грунта с марсианского спутника Фобоса в рамках проекта "Бумеранг". В дальнейшем предусматривалась также аналогичная миссия за грунтом Марса. О дальнейшем развитии этого проекта пока не сообщалось.

В свою очередь, ровер Sample Fetch Rover будет запущен на Марс в 2026 году и осуществит забор образцов грунта, которые оставит на поверхности планеты ровер НАСА Mars2020. Образцы будут находиться в 36 пробирках размером с ручку. Sample Fetch Rover подберет пробирки и загрузит их в специальный контейнер на космическом корабле Mars Ascent Vehicle, который доставит образцы на марсианскую орбиту.

На третьем этапе миссии аппарат Earth Return Orbiter захватит контейнер размером с баскетбольный мяч на орбите, запечатает его в биоизоляционной системе и доставит на Землю. Ожидается, что уже в конце следующего десятилетия образцы грунта красной планеты прибудут на Землю и приземлятся на территории США. Ученые со всего мира получат возможность в течение последующих лет изучать образцы с использованием новейшего лабораторного оборудования и продвинутых методов анализа.