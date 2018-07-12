Apple прекратила продажу этих ноутбуков

Компания отказалась от модели, которую многие пользователи и фанаты Apple считали идеальным ноутбуком.

Купертиновская компания официально прекратила продажи ноутбуков MacBook Pro 2015 года выпуска. С этого дня Apple будет продавать только компьютеры нового образца, передаёт MacRumors. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Вендор отказывается от макбуков с классическим портом USB в пользу компьютеров последних поколений с интерфейсом USB-A. Судя по всему, модель снимут с продажи, а купить её можно будет только у некоторых дилеров, пока девайсы не закончатся на складах. Несмотря на выход свежих макбуков, многие пользователи Apple всё равно выбирали модель трёхлетней давности из-за надёжности и обилия портов. MacBook Pro был оснащён интерфейсами USB, DisplayPort, HDMI и VGA.

Фанаты бренда часто критикуют новые модели компьютеров - из-за маркого корпуса, отсутствия необходимых портов, светящегося "яблочка", проблемных запчастей. Компании даже пришлось бесплатно ремонтировать клавиатуры MacBook, которые у многих пользователей быстро пришли в негодность.