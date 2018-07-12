В даркнете выставили на продажу секретные данные о новом военном дроне США

Засекреченные документы, содержащие информацию о военных дронах США и о тренировках пехотинцев, выставили на продажу в так называемом "теневом интернете", сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Recorded Future, занимающаяся обеспечением кибербезопасности, сообщила об утечке секретной информации. Предположительно, данные были украдены с компьютера капитана военно-воздушных сил Соединенных штатов.

Среди них были руководства по техническому обслуживанию беспилотников типа MQ-9 Reaper и учебные пособия для войск, базирующихся за пределами США.

Recorded Future утверждает, что в распоряжении хакера находятся и другие документы, не считая тех, которые он выставил на продажу.

Переговоры с хакером под видом потенциального покупателя показали, что злоумышленник имеет широкий доступ к военным сетям США.

Полиции пока не удалось отследить преступника и установить его личность.

Ранее сообщалось, что в США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городских властей.