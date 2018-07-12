Проблемы с Viber зафиксированы в Европе и некоторых регионах России

12 июля 2018 22:59

Массовый сбой в работе популярного мессенджера Viber наблюдается в четверг вечером в Европе, на Украине и в западной части России, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сайту, сбой произошел около 20.00 мск.

Среди самых частых проблем пользователи называют отсутствие соединения - 50% жалоб, а также невозможность отправить сообщения или определить статус - по 25%.

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