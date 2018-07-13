Apple усовершенствовала MacBook Pro
Компания Apple обновила MacBook Pro, сделав его более производительным и оснастив новыми функциями, сообщила компания. Новые модели MacBook Pro с панелью Touch Bar получили процессор Intel Core 8-го поколения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Производительность 15-дюймовой модели с шестью ядрами выросла на 70%, 13-дюймовой модели с четырьмя ядрами почти удвоилась.
Усовершенствованный MacBook Pro поддерживает до 32 Гб оперативной памяти, оснащается дисплеем True Tone и клавиатурой третьего поколения с более тихими клавишами. Кроме того, он включает в себя графический процессор Radeon Pro, трекпад Force Touch, панель Touch Bar и сенсор Touch ID. Технология True Tone улучшает качество изображения.
Новые версии MacBook Pro оснащены чипами Apple T2, ранее представленными в iMac Pro. Чип обеспечивает безопасную загрузку и мгновенное шифрование хранилища, а также - впервые на Mac - работу функции "Привет, Siri".
В новых ноутбуках используются SSD-накопители емкостью до 2 Тб на 13-дюймовой модели и до 4 Тб на 15-дюймовой модели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Проблемы с Viber зафиксированы в Европе и некоторых регионах России
Nikon прекращает производство фотокамер
Apple прекратила продажу этих ноутбуков
-
12 Июл. 14:00 14 037
-
12 Июл. 17:10 9 783
-
12 Июл. 21:11 7 410
-
08:27 6 413
-
12 Июл. 16:07 6 397