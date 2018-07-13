В WhatsApp появится новая функция
13 июля 2018 20:19 432
WhatsApp позволит пользователям помечать сообщения как прочитанные, не открывая приложение, пишет WaBetaInfo, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Разработчики ожидают, что нововведение позволит пользователям быстрее "избавляться" от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. В настоящий момент уведомления мессенджера предлагают только возможность быстрого ответа.
По информации портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас ее можно увидеть в бета-версии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:15 245