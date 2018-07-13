В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp позволит пользователям помечать сообщения как прочитанные, не открывая приложение, пишет WaBetaInfo, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Разработчики ожидают, что нововведение позволит пользователям быстрее "избавляться" от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. В настоящий момент уведомления мессенджера предлагают только возможность быстрого ответа.

По информации портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас ее можно увидеть в бета-версии.