В Азербайджане упростят доступ к электронным услугам

Работы по созданию электронного правительства в Азербайджане будут ускорены. Ою этом сказал Trend координатор общественного совета по поощрению е-услуг при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Осман Гюндуз, передает Day.Az.

По словам Гюндуза, данный вопрос был затронут в рамках состоявшейся на днях встречи с председателем Госагентства Ульви Мехтиевым.

"Как известно в марте текущего года полномочия по построению е-правительства в стране были переданы действующему при агентстве "Центру развития электронного правительства". В ходе встречи с руководством агентства были обсуждены основные цели и приоритеты по строительству е-правительства, которые должны быть реализованы в первую очередь и то, как общественный совет может помочь в этом деле. Кроме того, были также затронуты вопросы усиления деятельности самого Совета, вопросы организационного характера и усиление отношений с агентством", - сказал Гюндуз.

Одним из приоритетов, по словам координатора общественного совета, является обеспечение более упрощенного и повсеместного доступа граждан к электронным услугам и в этом плане основной акцент будет сделан на мобильные технологии.

Одним из упрощенных услуг, как сказал ранее Гюндуз, может стать сервис "Asan arayış", которая позволила бы гражданам самостоятельно принимать решение о передаче персональной информации третьим лицам, что технически можно решить посредством SMS-уведомлений.

Предлагается создать систему, которая позволило бы получать третьей стороне эту информацию с разрешения гражданина. Для этого гражданину достаточно было бы указать свой номер мобильного телефона на портале е-услуг. В случае, если какая-либо структура захочет получить персональную информацию о гражданине (например, справку о месте жительства), то как только будет дан запрос с указанием индивидуального идентификационного номера (FIN) гражданина, на указанный им номер мобильного телефона поступит SMS-уведомление. В тексте сообщения будет указано, что некая структура пытается получить справку о его месте жительства. Данным же уведомлением гражданин сможет подтвердить либо отказать в предоставлении данной информации.

"Основной акцент должен быть сделан на просветительские работы среди населения, чтобы повысить цифровую грамотность граждан в использовании электронных услуг. Полагаю, встреча с руководством агентства была очень важной и полезной для всех и не исключено, что в ближайшем будущем результаты работ будут ощутимы", - сказал Гюндуз.

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