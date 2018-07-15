Тормозит смартфон: как исправить проблему

От проблемы понижения производительности смартфона не застрахован никто. Смартфон тормозит как в дешевых китайских моделях, случается это и в топовых моделях с ценником выше $1000, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Часто этим грешат модели на Android, но и в iOS проблема встречается почти во всем модельном ряде. Так что со временем даже флагман Apple может превратиться в неповоротливого монстра.

Причин бывает несколько, и мы рассмотрим самые распространенные и попытаемся их решить.

Переизбыток приложений

Переполнение памяти смартфона обилием приложений - это еще полбеды. Их количество, как показала практика, если и влияет на снижение производительности, но не критично.

Другое дело, когда большая часть из них работает в фоне, занимая место в активных процессах и объем в оперативной памяти, которой не всегда достаточно даже для работы "в стоке". В их число попадают самые распространенные приложения: мессенджеры, соцсети, аудиоплееры и определители номеров.

Но случается, что в фоне работают приложения, от которых не ожидаешь такого подлого подвоха. Мы имеем в виду игры и прочие развлекательные приложения, которые работают в фоне и вызывают Push-уведомления, чтобы вы чаще к ним обращались и запускали.

Постарайтесь исключать переполнение играми свой смартфон или планшет. Или хотя бы отключите функцию уведомлений в тех приложениях, которые не требуют активной работы в фоне.

На Android это отключается в "Настройки" -> "Общие" -> "Приложения". Откройте те, которые часто мешают работе и заблокируйте в них показ уведомлений.

В iOS уведомления приложений отключается в "Настройках" -> "Уведомления". Также отключите вручную уведомления в каждом ненужном приложении.

После этой простой процедуры вы заметите, как смартфон не только станет быстрее работать, но и дольше держать заряд.

Переполнение памяти

Часто смартфон тормозит и теряет в производительности, когда объем свободной памяти подходит к критической отметке и места на накопителе уже просто нет.

Это происходит из-за того, что операционной системе и приложениям становится сложнее распределять данные в памяти, и на поиск свободного пространства уходит все больше времени.

Часто при освобождении хотя бы 1-1,5 ГБ свободного места, смартфон уже начинает заметно быстрее работать. Возьмите себе за правило не забивать накопитель смартфона и оставлять хотя бы гигабайт свободного места на нужды операционной системы.

Активно пользуйтесь облачными хранилищами, вроде iCloud или Google Drive. При наличии возможности подключите карту MicroSD, переносите большие файлы на нее.

Кстати, получить свободное место можно простой очисткой кэш памяти. На Android можно сделать утилитой вроде CCleaner, а на iOS - Battery Doctor.

"Уставшая" батарея

Аккумулятор любого смартфона подвержен износу. Со временем снижается не только емкость батареи, но и вольтаж, из-за чего она начинает перегреваться, а это может привести к падению тактовой частоты процессора и притормаживанию интерфейса операционной системы и приложений.

Именно поэтому Apple принудительно замедляла iPhone, что вызвало скандал среди владельцев старых моделей.

Определить "здоровье" батареи можно при помощи полезного приложения - AccuBattery. На iPhone это можно сделать через системные настройки в разделе "Аккумулятор". Если емкость батареи сильно снизилась от заявленных больше, чем на 25-30%, желательно ее заменить.

Производители заявляют о 3-летнем цикле батареи. Но желательно ее заменить уже через 2 года использования устройства.

Ошибки в прошивке

Мобильная операционная система - сложнейший программный код, отвечающий за корректную работу всей аппаратной части и программных компонентов устройства.

Случается, что производитель выпускает недостаточно стабильную версию. Часто такое случается с iPhone старых моделей, которые получали свежую прошивку - обычно в таких случаях помогал откат к предыдущей версии, и работа устройства налаживалась.

Также не стоит злоупотреблять "кастомными" сборками на Android, созданные энтузиастами. Они работают зачастую очень нестабильно и вызывают часто отказ многих аппаратных частей, вроде камеры, сотового модуля, Wi-Fi. Поэтому пользуйтесь стабильной версией от разработчиков своего смартфона.

Механические повреждения

Казалось бы, очевидная вещь, но многие продолжают пользоваться смартфоном, который упал, и на первый взгляд повреждений не получил. А ведь после падения внутри могли возникнуть серьезные повреждения внутренних компонентов, например, системы охлаждения, материнской платы, чипа памяти и т. п.

Верный признак таких повреждений - резкое ухудшение стабильности работы смартфона: он внезапно начал тормозить, работать очень медленно, а экран иногда перестает реагировать на нажатия, часто всплывают ошибки, спонтанные перезагрузки.

К сожалению, вышеописанными методами смартфон не вылечить даже полным сбросом к заводским настройкам - в таком случае требуется квалифицированный ремонт в сервисном центре.