Снят с производства самый дешёвый автомобиль в мире

Известный индийский автопроизводитель Tata объявил о закрытии проекта "самого дешевого автомобиля в мире Nano", сообщает издание Quartz.

Tata Nano снимут с конвейера. Производить автомобили будут лишь по запросам дилерских центров, а также для поставки некоторых запчастей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Изначально проект задумывался для благих целей, чтобы малоимущие семьи могли позволить себе полноценный 4-дверный автомобиль, вместо опасного скутера.

Впервые об идее дешевого автомобиля заговорил директор конгломерата Tata Group Ратан Тата в 2003 году. В 2006 году компания объявила о планах построить завод по выпуску первой модели Nano. Бюджет проекта составлял $300 млн.

Правительство Индии потребовали отдать под строительство 997 акров плодоносных фермерских угодий в Западной Бенгалии в 50 километрах от Калькутты, чем спровоцировала общественный гнев.

Под давлением общественности и на фоне политической нестабильности в Калькутте в 2008 году фабрику перенесли в штат Гуджарат.

В итоге первый автомобиль сошел с конвейера в 2009 году. Для подогрева интереса к Tata Nano, первые автомобили были разыграны в национальной лотерее.

На старте существовало две модели Tata Nano: базовая за 112 735 рупий ($1600) и люкс за 170 335 рупий ($2500). Ажиотаж был настолько огромным, что в первый день было предзаказано 200 тыс автомобилей.

В 2010 году спрос сильно упал - было реализовано лишь 9000 Tata Nano. А еще через год - всего 500 моделей.

Причин падения интереса к автомобилю оказалось очень много. Главная претензия - безопасность и пожароопасность. В первые месяцы автомобили самовоспламенялись из-за некачественных элементов топливной системы в угоду низкой цене.

В базовой версии Tata Nano не было даже подушек безопасности и всего одно зеркало заднего вида, что на 2009 год было нонсенсом. Более того, краш-тест по методике NCAP показал, что автомобиль смертельно опасен при любой аварии на скорости 64 км/ч - рейтинг оказался худшим в истории с оценкой в "0" баллов. При этом, Tata Nano была всего лишь на $800 дешевле бюджетной Suzuki Alto, показатели которой были намного лучше.

Также владеть таким автомобилем оказалось просто непрестижно, и к Tata Nano прочно приклеился ярлык машины для бедняков, словно "Запорожец" для стран СНГ.

После того, как в 2018 году была продана лишь одна машина, корпорация решила полностью закрыть провалившийся проект.