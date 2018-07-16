«Лаборатория Касперского» о многотысячных кибератаках пользователей в Азербайджане

В первом полугодии 2018 года количество пользователей, столкнувшихся с вредоносным программным обеспечением для платформы Android в Азербайджане, составило 9,15 процента от общего числа пользователей, сказал Trend в понедельник региональный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, многообразие киберугроз настолько велико, что качественная защита от них стала жизненно необходимой.

"В наших смартфонах и компьютерах хранятся ценные контакты, интернет-браузеры запоминают наши пароли и данные банковских карт. Мы слишком многое доверяем нашим устройствам, чтобы подвергать их напрасному риску", - сказал Мамедов. В январе-июне текущего года, как сказал региональный представитель "Лаборатории Касперского", пользователи в Азербайджане были атакованы web-майнерами около 850 тысяч раз.

По его словам, примерно двое из трех пользователей в стране сталкиваются с различными угрозами в интернете.

Данный показатель остается практически неизменным на протяжении последних 18 месяцев. В первом полугодии текущего года вредоносными программами был атакован 61 процент азербайджанских пользователей.

В аналогичном периоде 2017 года этот показатель превысил 60 процентов. В отчетном периоде на одного пользователя Android-устройства приходилось пять угроз, что на одну угрозу меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.