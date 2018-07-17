Android-смартфон превратили в компьютер

Новая программа от Google позволяет подключиться к ПК и пользоваться любыми программами и документами. Специалисты рассказали, что Google разрешил каждому пользователю получать доступ к рабочему столу Windows или Mac прямо с Android-смартфона.

Кроме того, новое приложение работает и с iPhone. Эксперты превратили самый обычный смартфон в компьютер с помощью приложения Chrome Remote Desktop, которое можно скачать в фирменном магазине приложений AppStore или Google Play. Первым шагом после установки приложения на Android-смартфон или iPhone станет наличие браузера Chrome на компьютере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Vistanews, его можно тоже скачать бесплатно с официального сайта. Затем на компьютере нужно открыть браузер Chrome и прописать запрос "chrome://apps". Затем появится список приложений. В нём нужно выбрать "Удалённый рабочий стол Chrome". Если его нет, то следует установить данное разрешение, прописав соответствующий поисковой запрос. После успешной установки программы, необходимо нажать кнопку "Начать" в разделе "Мои компьютеры", а затем кликнуть на "Включить удалённые подключения".

После этого пользователю предложат установить Chrome Remote Desktop. Затем нужно будет подождать, пока пройдёт процесс установки, позволив изначально "внести изменения в компьютер". После завершения установки стоит нажать "Включить удалённые подключения" и вести свой логин с паролем. Затем необходимо открыть приложение Chrome Remote Desktop на смартфоне и ввести данные учётной записи. Компьютер сразу же появится в списке. Когда все инструкции будут проведены, смартфон превратится в Windows-компьютер. Управлять им можно будет при помощи сенсорного экрана, который заменит курсор. Пользователь сможет редактировать документы, работать с фото и запускать программы прямо на своём мобильном устройстве. То есть телефон буквально станет полноценным компьютером.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook