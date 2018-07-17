Galaxy Note 9 появился на фото - ФОТО

17 июля 2018 18:53

Генерального директора Samsung запечатлели на фото с Galaxy Note 9. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на азиатские источники, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Смартфон определили по чехлу: под прямоугольной областью с камерами и вспышкой расположен вырез для сканера отпечатка пальца. Других смартфонов Samsung с таким дизайном нет.

На фото в руках СЕО держит стилус S Pen. Сообщается, что аксессуар получит много нововведений, а его изменение в этом году будет самым масштабным за всю историю линейки Note.

Смартфон представят 9 августа. Его сильными сторонами будут производительность и возможности камеры. По слухам, базовая версия мобильного устройства на 6 + 64 ГБ будет стоить в районе $960.

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