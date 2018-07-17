Экраны трёх новых iPhone показали на фото - ФОТО

На снимке показаны экраны 5,8-, 6,1- и 6,5-дюймовой версий. По полученной информации, все три модели получат "монобровь", а нижняя и боковые рамки будут одинаковой толщины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В комментариях пользователи обратили внимание на две детали: на всех моделях площадь "моноброви" одинаковая - получается, у 6,5-дюймовой версии расстояние между боковыми рамками и вырезом самое большое, а у бюджетного 6,1-дюймового варианта самые толстые рамки, - инсайдер объяснил эту особенность тем, что толстые рамки требуются для ЖК-экрана.