В Skype появилась полезная функция, которую ждали 15 лет - ФОТО

Microsoft добавил в Skype функцию записи видеозвонков. Фуркция записи появилась спустя 15 лет после того, как в Skype вообще появилась возможность звонить. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает The Verge.

До этого знаменательного события пользователи Skype были вынуждены записывать видеозвонки при помощи сторонних приложений, например, программы, которые умеют делать запись рабочего стола, вроде ShareX - неудобно, но другого выхода не было.

Все видеозвонки будут записываться не на устройство, а прямиком в облачное хранилище, чтобы не занимать драгоценную память смартфона.