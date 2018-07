Rolls-Royce представил новый способ передвижения

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил концепт электрического летающего такси Electric Vertical Take Off and Landing (EVTOL), пишет Lenta.ru CNN, передает Day.Az.

Сообщается, что летательный аппарат сможет развивать скорость до 400 километров в час, а максимальная дальность его полета составит 800 километров. Такси оснастят шестью складными пропеллерами, четыре из которых будут задвигаться в крылья, чтобы снизить уровень шума во время полета.

На борту одновременно смогут находиться до пяти пассажиров. Также будет возможна перевозка грузов и использование EVTOL в военных целях.

По данным Rolls-Royce, запуск летающего такси планируется на начало 2020-х годов.