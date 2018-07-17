Microsoft отказались от обновлений Windows 10

Корпорация пересмотрела планы об апдейтах своей операционной системы Windows 10. Речь идет об обязательных ежемесячных дельта-обновлениях, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вместо дельта-обновлений Microsoft будет использовать Express Update - небольшие патчи размером в 10-20 МБ.

Проблема в том, что частые патчи вносят серьезные изменения в операционную систему, увеличивая фрагментацию экосистемы.

Вторая причина - сильная нагрузка на сеть, ведь дельта-обновления обладают размерами от 300 до 500 МБ, порой достигая внушительных 900-1024 МБ.

Поэтому Microsoft будут выпускать обновления в виде крохотных Express Update (экспресс-патчей), размер которых будет меньше в 10 раз.

Помимо размера, такой пакет не будет требовать обязательной установки обновлений за предыдущий месяц.

Крупные нововведения Microsoft планирует реализовывать через установку пакетов Full Update.

Последняя сборка Windows 10 с поддержкой дельта-обновлений выйдет в феврале 2019 года под номером 1809, после чего перейдет на небольшие экспресс-патчи.