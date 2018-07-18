Придуман новый способ управления дроном

Для пилотирования беспилотника не нужно использовать сложные джойстики и обучаться, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) придумали новый способ управления беспилотниками. Для этого нужно использовать датчики и естественные движения рук, передаёт Engadget.

Чтобы разработать новый метод, специалисты разместили 19 датчиков на теле 17 испытуемых и попросили их управлять дроном. Инженеры сделали два вывода: во-первых, волонтёров не пришлось долго обучать (так как движения были естественны), во-вторых, для нормального управления беспилотником пригодилось всего 4 датчика вместо 19.

В результате специалисты EPFL разработали специальный костюм с очками виртуальной реальности, с помощью которого можно управлять дроном, используя только руки и голову. Эксперты считают, что такой способ можно будет брать на вооружение производителям беспилотной техники и, возможно, самолётов.