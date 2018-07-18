Aston Martin разработал самоуправляемый люксовый самолет - ФОТО - ВИДЕО

Концепт Volante Vision предполагает, как может выглядеть индивидуальный транспорт ближайшего будущего, передает Day.Az со ссылкой на Vedomosti.

Население в городских районах продолжает расти, заторы в городах будут увеличиваться, считает гендиректор Aston Martin Энди Палмер. Воздушные перевозки будут играть решающее значение в транспорте будущего, уверен он.

"Мы находимся в начале новой стадии развития городского транспорта, вертикальная мобильность больше не является фантазией", - полагает директор по дизайну Aston Martin Мэрек Райкман. Концепт роскошного самолета представляет собой максимальное сочетание искусства и технологий, говорит он

Компании пока не приводят технические подробности проекта. Подробности устройства городского транспорта будущего пока можно разглядеть только на "рентгеновских снимках" концепта.

Нажмите на видео для просмотра:

