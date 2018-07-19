Blackberry выпустит новый смартфон

Ожидается, что устройство будет недорогим аналогом флагмана Blackberry KEY2 и будет стоить менее 650 долларов.

Компания Blackberry готовится к выпуску недорогого кнопочного телефона KEY2 Lite. Об этом рассказал в своём "твиттере" инсайдер Эван Бласс, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Устройство, получившее кодовое название Luna, будет недорогим аналогом флагманского аппарата Blackberry KEY2. Смартфон получит пластиковый корпус, за счёт чего производитель сэкономит на комплектующих. Он выйдет в трёх вариациях - красный, медный и синий. Вероятнее всего, аппарат оснастят простым чипом и меньшим объёмом памяти, чем у флагманского аппарата Blackberry.

Релиз KEY2 Lite состоится в конце августа, на технологической выставке IFA 2018 в Берлине. Напомним, что в июне Blackberry презентовала флагманский смартфон KEY2, который получил кнопочную QWERTY-клавиатуру, ставшую фирменной фишкой бренда, 4,5-дюймовый дисплей и двойную камеру.