Blue Origin успешно посадила ракету и капсулу с экипажем после испытательного запуска

Этой ночью в Техасе Blue Origin осуществила самое важное летное испытание в истории своего существования. Она провела испытание по отделению капсулы с экипажем от ракеты - и успех был исчерпывающим, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Капсула с экипажем отстегнулась ровно в нужное время и улетела выше, чем уходила прежде. Успешный полет стал важной вехой для ракетной компании Джеффа Безоса. Ранее он заявлял, что если это испытание пойдет хорошо, ракетная компания станет полностью функциональной к концу года.

Сегодняшний тест стал девятым запуском для Blue Origin и третьим для ракеты New Sheperd, которая использовалась в полете - больше 20 000 человек следили за живой трансляцией на YouTube. Ракета и капсула подлежат повторному использованию.

Продолжительность запуска - около двух с половиной минут, по истечении которых двигатель отключается. Капсула предназначена для вылета в космос, в то время как ракета отстегивается, падает, включает тормозную систему и садится на землю неповрежденной. Капсула же возвращается на Землю на парашютах.

Вся миссия занимает порядка 11 минут и капсула разгоняется до максимальной скорости 3598 км/ч и высоты в 118 тыс. метров.

Во время испытания в капсуле находился манекен, на смену котором однажды придут живые астронавты. Компания ожидает, что испытания с человеческим экипажем могут начаться уже в конце этого года. Ходят слухи, что в конечном счете билет на этот увлекательный аттракцион составит 200 000 долларов или больше.

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