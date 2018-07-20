В США представлена система, которая избавит перекрестки от светофоров

Группа американских исследователей из Университета Карнеги-Меллон недавно провела крайне интересный эксперимент: они смогли регулировать движение машин не с помощью привычных всем светофоров, а при помощи автоматического сигнала между авто, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Причем это оказалось крайне эффективно.

В своем исследовании ученые использовали встроенную в бортовой компьютер автомобиля систему обмена данными. Она осуществляет передачу информации о GPS-координатах, скорости движения и его направлении. Компьютер анализирует информацию, полученную ото всех соседних машин и на основании этого выдает водителю информацию о том, можно ехать или лучше остановиться и пропустить других участников движения.

Эксперимент проводился на одном из нерегулируемых перекрестков. Выяснилось, что новая система позволяет сэкономить 20% времени, что позволит значительно сократить пробки. При доработке этот показатель может вырасти до 30%. При этом, система остается эффективной даже в условиях ПДД США, по которым водитель обязан остановиться перед перекрестком в любом случае. Даже если по перекрестку никто кроме него не едет.

На данный момент у системы есть только один недостаток: она никак не может учитывать перемещения пешеходов. Конечно, можно включить их в эту схему при помощи приложения на смартфоне, однако у кого-то может не оказаться с собой телефона. Или же он может разрядиться. Помимо этого система работает только на перекрестках, на которых дороги сходятся под прямым углом. Другие конфигурации пока не поддерживаются.

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