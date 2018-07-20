Создан первый велосипед без цепей

Порой инженерная мысль может дойти до того, что она подвергнет изменению то, без чего, казалось бы невозможно представить работу устройства. К примеру, все мы привыкли к тому, что велосипед приводится в движение цепью. Однако инженеры из компании CeramicSpeed представили средство передвижения, которое использует принципиально иную конструкцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, оригинальный велосипед создан датской компанией-производителем одшипников, шкивов и тормозов CeramicSpeed совместно со специалистами инженерного факультета университета Колорадо. Сам велосипед получил название Driven.

Вместо цепи Driven использует вал регулируемой длины, сама система включает в себя 21 подшипник и механизм переключения передач. Всего у велосипеда имеется 13 передач, каждая из которых предназначена не только для набора разной скорости, но и для разных задач вроде преодоления песчаной местности или поездок по горам.

Как заявляют разработчики, валовая передача создает на 49% меньше трения и в целом показывает себя гораздо более энергоэффективной, чем цепная. Представленный велосипед все еще является прототипом и его конструкция будет дорабатываться. В частности, инженеры хотят уделить внимание новой валовой системе передач. При этом Driven уже получил награду The Eurobike Award. Дата начала продаж на данный момент остается неизвестной.

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