Цукерберг рассказал о доказательствах «российского вмешательства»

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что накануне президентский выборов в США эксперты социальной сети "засекли" действия группы хакеров, которые пытались взломать учетные записи сотрудников национальных комитетов партий страны. Об этом сообщает Recode, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он согласен с мнением спецслужб США о том, что Россия якобы пыталась повлиять на президентские выборы в США.

Он также подчеркнул, что группа хакеров, которую якобы засекли специалисты Facebook, "работала" на Россию.