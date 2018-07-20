В Азербайджане введен лимит по числу оформлений Sim-карт на одного человека, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, каждый гражданин может иметь не более пяти мобильных номеров в сумме по всем операторам.

"Данный метод предусматривает устранение фактов оформления множества Sim-карт на имя одного человека, которые продаются нелегально третьим лицам. Эти ограничения действуют по отношению физических лиц, и не относится корпоративным пользователям. В случае если человек желает приобрести дополнительно еще один номер, то он может деактивировать один их тех номеров, которых он не использует", - сказал источник.

Применение данного метода регулирования продаж мобильных номеров, по словам источника, стало возможным после применения практики централизованных продаж Sim-карт, что позволило систематизировать продажи и значительно устранить существующие негативные факторы в этой сфере.

Как сообщалось ранее, купленный абонентский мобильный номер не может быть активирован до тех пор, пока информация об абоненте не внесена в централизованную базу данных.

В соответствии с решением правительства о внесении изменений в процедуру продаж Sim-карт, их регистрация с первого февраля 2017 года осуществляется в централизованном порядке и по единым для всех операторов правилам.

При продаже Sim-карт, информация об абоненте вносится в базу данных, как операторов (Azercell, Azerfon и Bakcell), так и информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.