"Железо" дешевеет. Стоимость видеокарт начала стремительно падать, что не может не радовать геймеров и просто пользователей компьютеров всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, США цены на видеокарты опустились до уровня рекомендуемых цен и даже ниже, а на вторичном рынке топовые модели видеокарт опустились до уровня 2016 года, сообщает Tom's Hardware. Что характерно - это не предел.



"Ферма" из видеокарт GTX Titan X

На новое ценообразование повлияло падение стоимости криптовалюты, которую добывают ценными для игроков видеокартами. После падения ее стоимости, майнеры начали избавляться от видеокарт и переходить на новых более эффективные добывающие ASIC-системы, которые потребляют электричества меньше, а стоят дешевле связки из нескольких видеоускорителей.

В итоге рынок оказался переполнен б/у видеокартами, причем предложение сильно превышает спрос. У производителей оказался переизбыток видеокарт, причем настолько, что переполненные склады ломятся от товара, за которым никто не приходит - часть из них даже возвращают обратно на заводы.



ASIC-майнеры вытесняют видеокарты

Из-за превышения спроса произошла "инфляция" - видеокарты обесценились и цены на них фактически рухнули.

Еще одной причиной падения цен является скорый анонс нового поколения видеокарт от NVIDIA. По слухам, новые модели GTX 11-й серии (GTX 2080 или GTX 1180) появится уже в конце августа, что еще сильнее повлияет на снижение цен видеоускорителей прошлого поколения.



Эксперты рекомендуют подождать до конца августа, когда цены будут минимальными

Все вышеописанное является отличной новостью для тех, кто давно хотел приобрести себе новую видеокарту, но ждал удобного случая. Эксперты из Tom's Hardware рекомендуют потереть еще месяц до анонса моделей NVIDIA 11-й серии, тогда цены на старое поколение Pascal упадет до минимума.

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