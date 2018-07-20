Госфонд развития IT Азербайджана профинансирует 5 проектов

Наблюдательный совет госфонда развития информационных технологий Азербайджана принял решение о грантовом финансировании пяти стартапов, участвующих в шестом конкурсе грантов, сообщает в пятницу министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в целом в конкурсе было представлено 149 проектов, из которых первичную экспертизу прошли 138 проекта. Комплексную экспертизу стартапов прошли около 39 проектов, в итоге советом было принято решение профинансировать пять проектов.

1. Sletti

2. Умные игрушки

3. joinb2b.com

4. Готов к школе

5. Виртуальная хирургия.

На финансовую поддержку претендуют проекты, направленные на разработку ПО, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Отбор заявок был проведен с первого марта по первое мая 2018 года. Оценка проектов была проведена в два этапа (первичная и комплексная экспертизы), и в общей сложности этот процесс занял 35 рабочих дней.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

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