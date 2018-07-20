Названы самые опасные приложения для смартфонов
20 июля 2018 19:00 188
Эксперты компании Appthority, специализирующейся на кибербезопасности, составили перечень наиболее опасных мобильных приложений, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Так, наименее безопасными программами для устройств на базе iOS и Android стали WhatsApp и Facebook Messenger.
Кроме того, специалисты предостерегли поклонников продукции Apple от использования приложения Waze, а владельцев Android-смартфонов - от загрузки мессенджера Telegram.
В большинстве включенных в антирейтинг программ были обнаружены утечки данных или другие подозрительные действия.
Отмечается, что в список "опасных" приложений попали в основном мессенджеры, приложения социальных сетей и сервисов знакомств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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