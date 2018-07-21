Google отказался от популярной операционной системы

Руководство компании Google на днях провело совещание, на котором решалась судьба самой популярной в мире мобильной операционной системы Android. Решение оказалось не в пользу Android, так что скоро эта мобильная ОС окажется вне интересов компании.

По данным Bloomberg, в ближайшие пять лет Google переведет смартфоны и планшеты на новую мобильную операционную систему - Fuchsia OS, разработка которой активно ведется уже более 2 лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Более того, эта ОС будет настолько гибкой, что запросто сможет использоваться в Smart TV приставках, телевизорах, носимых устройствах и даже на ноутбуках и десктопах.

Руководство Google также поведало о своих планах на Fuchsia OS. Google возлагает большие надежды на новую операционную систему и делает ставки именно на нее, как на перспективный проект, который станет полноценной заменой морально устаревшему Android.

Первые устройства на Fuchsia OS появятся через три года и будет использоваться в портативных аудиоколонках и ноутбуках, а в 2023 году выйдет на рынок смартфонов после полного отказа от Android.